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"Правда тела": "амнистия" углеводов

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20211002/1033317445/Pravda-tela-amnistiya-uglevodov.html

Когда хлеб полезен, а когда к нему стоит относиться как к десерту? Почему на завтрак можно съесть бутерброд, а на ужин - лучше не надо? И что с "быстрыми" кашами и лапшой?

Радио
"Правда тела". "Амнистия" углеводов

"От хлеба толстеют": углеводы принято обвинять и в болезнях, и в наборе веса - но так ли это на самом деле?  Выпуск, в котором мы "амнистируем" углеводы (но не все!).

Существует ли "углеводная зависимость"? И что произойдет, если убрать углеводы из рациона? Объясняет кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

02:20 Есть ли у нас зависимость от углеводов и как с этим жить

03:20 Какими бывают углеводы

04:12 "Хлеб - не самый высококалорийный продукт"

05:40 Самые полезные и вредные продукты с высоким содержанием углеводов

07:25 Что произойдет, если вообще убрать углеводы

09:08 "Когда не хватает углеводов, включается процесс их синтеза из других источников"

12:50 Оптимальный рацион на осень

14:03 Почему на завтрак можно съесть массивный бутерброд, а на ужин - лучше не надо

19:40 Быстрые каши и лапша - вредны или нет?

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Темы:
Подкасты РИА (626)

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