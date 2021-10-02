"Правда тела": "амнистия" углеводов

"От хлеба толстеют": углеводы принято обвинять и в болезнях, и в наборе веса - но так ли это на самом деле? Выпуск, в котором мы "амнистируем" углеводы (но не все!).
Существует ли "углеводная зависимость"? И что произойдет, если убрать углеводы из рациона? Объясняет кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.
02:20 Есть ли у нас зависимость от углеводов и как с этим жить
03:20 Какими бывают углеводы
04:12 "Хлеб - не самый высококалорийный продукт"
05:40 Самые полезные и вредные продукты с высоким содержанием углеводов
07:25 Что произойдет, если вообще убрать углеводы
09:08 "Когда не хватает углеводов, включается процесс их синтеза из других источников"
12:50 Оптимальный рацион на осень
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