Домик с червями: зачем заводить вермиферму и чем это полезно

В России пока вермифермы только набирают популярность: они могут стоять в вашей квартире, частном доме или даже офисе. Зачем заводить червей и как это помогает экологии?

Радио Домик с червями: зачем заводить вермиферму и чем это полезно

Вермиферма — это компостер из ящиков, заселенный червями. Им можно отдавать почти любые пищевые отходы (с небольшими исключениями): косточки фруктов, овощные очистки, даже бумагу.

Зачем нужны "домики" с червями в квартире, не пахнут ли они и как это помогает экологии? Обо всем этом рассказала Ирина Козловских — экоактивистка и сотрудница проекта "Ноль отходов".

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