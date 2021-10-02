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Сила ветра и солнца: почему нет смысла переходить на 100% зеленой энергии

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Темы:
Подкасты РИА (627)
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Современные технологии позволяют перейти на полностью безотходное и возобновляемое электричество. Почему же этого не происходит?

Радио
Сила ветра и солнца: почему нет смысла переходить на 100% зеленой энергии

Какие географические, технические и экономические трудности встают на пути "зеленого" перехода? Да и есть ли, на самом деле, смысл на 100% заменять источники электроэнергии "возобновляйкой"?

Помогал разобраться в вопросе Пётр Воробьёв - профессор Сколтеха, заместитель директора Центра Энергетических Технологий.

Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.

Темы:
Подкасты РИА (627)

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