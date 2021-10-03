Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных

Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных.

Радио Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных

"Медный всадник", Аллея Славы, "Ирония судьбы, или С легким паром" и другие названия, в написании которых легко ошибиться.

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".

Слушайте подкасты РИА Новости.