Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных.
Президент Абхазии Аслан Бжания прервал свою рабочую поездку в Россию и вернулся в республику из-за конфликта между ветеранами войны, депутатом Парламента Гарри Кокая и сотрудниками МВД Абхазии, случившегося вечером 30 сентября на набережной Сухума.
Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после празднования Дня Победы.
Конфликт между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа с министром Внутренних дела Дмитрием Дбар и его подчиненными произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября.