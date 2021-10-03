"Страхи/ошибки": "Я терпел ее претензии"

В какой момент нужно начинать делиться претензиями и как правильно говорить о том, что "наболело" не разрушая отношения, а наоборот – укрепляя их?

Радио "Я терпел ее претензии". Разбираем в подкасте "Страхи"

Не разговаривать о претензиях к партнеру чревато тем, что накопившиеся негативные эмоции однажды обязательно превратятся в большой взрыв. А если все высказать - может привести к обидам или ссорам.

В 3-м сезоне подкаста "Страхи" соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский объясняет откуда берутся претензии в паре и как с ними должны работать влюбленные на примере истории героя выпуска Александра.

03:00 История героя Александра

04:35 Разница между претензией и самопредъявлением

06:10 Как правильно говорить о своих претензиях и желаниях

08:50 Когда лучше промолчать

16:30 Если человек пускается на манипуляции, а не прямо говорит о своих желаниях - значит у него нет возможности их озвучить

17:10 Под самыми разными негативными переживаниями - ревность, тоска, зависть, стоит базовое чувство - страх

18:25 Наша психика боится не любой критики, а только заслуженной

20:20 Противоположность претензиям

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".

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