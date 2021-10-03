"Страхи/ошибки": "Я терпел ее претензии"

Не разговаривать о претензиях к партнеру чревато тем, что накопившиеся негативные эмоции однажды обязательно превратятся в большой взрыв. А если все высказать - может привести к обидам или ссорам.
В 3-м сезоне подкаста "Страхи" соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский объясняет откуда берутся претензии в паре и как с ними должны работать влюбленные на примере истории героя выпуска Александра.
03:00 История героя Александра
04:35 Разница между претензией и самопредъявлением
06:10 Как правильно говорить о своих претензиях и желаниях
08:50 Когда лучше промолчать
16:30 Если человек пускается на манипуляции, а не прямо говорит о своих желаниях - значит у него нет возможности их озвучить
17:10 Под самыми разными негативными переживаниями - ревность, тоска, зависть, стоит базовое чувство - страх
18:25 Наша психика боится не любой критики, а только заслуженной
20:20 Противоположность претензиям
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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