ЯсноПонятно: как, когда и зачем мы играем в видеоигры

Видеоигры перестают быть "развлечением для инфантильных взрослых и детей". Это психологическая разрядка, удовлетворение потребностей, большие деньги и такая же часть культуры, как кино, книги и сериалы.

Радио ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры

А количество активных игроков (кто скачивает и играет) с каждым годом растет и в 2022 превысит 3 миллиарда человек (почти половина населения планеты).

Александр Ветушинский, исследователь игр и автор книги "Игродром. Что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре" — об играющих детях и взрослых, культуре как части игры (и игре как части культуры) и развитии видеоигр.

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