Видеоигры перестают быть "развлечением для инфантильных взрослых и детей". Это психологическая разрядка, удовлетворение потребностей, большие деньги и такая же часть культуры, как кино, книги и сериалы.
ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры
А количество активных игроков (кто скачивает и играет) с каждым годом растет и в 2022 превысит 3 миллиарда человек (почти половина населения планеты).
Александр Ветушинский, исследователь игр и автор книги "Игродром. Что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре" — об играющих детях и взрослых, культуре как части игры (и игре как части культуры) и развитии видеоигр.
Президент Абхазии Аслан Бжания прервал свою рабочую поездку в Россию и вернулся в республику из-за конфликта между ветеранами войны, депутатом Парламента Гарри Кокая и сотрудниками МВД Абхазии, случившегося вечером 30 сентября на набережной Сухума.
Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после празднования Дня Победы.
Конфликт между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа с министром Внутренних дела Дмитрием Дбар и его подчиненными произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября.