Игумен Игнатий о Святом Евстафии Апсильском: его подвиг и вера должны быть примером

Сегодня день памяти Cвятого мученика Евстафия Апсильского, он один из наиболее почитаемых святых в Абхазии, ее защитник и небесный покровитель. О подвиге святого и его значимости рассказал настоятель Каманского монастыря Cвятого Иоанна Златоуста, игумен Игнатий (Киут).

Радио Игумен Игнатий о святом Евстафии Апсильском: его подвиг и вера должны быть примером

Евстафий Апсильский - один из первых абхазских святых, наиболее почитаемый в республике, иконе которого поклоняются и молятся, сказал в интервью радио Sputnik настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста, игумен Игнатий (Киут).

"Мы должны больше прославлять имя Евстафия Апсильского здесь в Абхазии. Мы недостаточно широко это делаем. Думаю, должны проводить службы и крестные ходы с его иконами в Цебельду, где была крепость и он был взят в плен. Отслужить там молебен. Это как-то и консолидировало бы наше церковное общество, наш народ. Его имя нас всех вдохновляет, его подвиг, твердость, его глубокая вера должна быть примером для нас всех", – сказал игумен Игнатий.

Святой мученик Евстафий Апсильский – один из наиболее почитаемых святых на территории Абхазии, ее защитник и небесный покровитель. Его память совершают 3 октября в день памяти его патрона Святого великомученика Евстафия Плакиды (I в.). Предполагается, что патрикий Марин либо его сын святой Евстафий Апсильский воздвигли на территории Цабала храм во имя великомученика Евстафия Плакиды и благодаря ему абхазы стали почитать этого святого.

Согласно "Хронографии" Святого Феофана Исповедника (нач. IX в.), Святой Евстафий Апсильский (в источнике Евстафий), сын патрикия Марина, был захвачен в плен арабами при взятии крепости Сидирон (Сидирун, буквально Железная, в районе современного Цабала) во время вторжения под командованием Сулеймана, сына халифа Хишама (724–743 гг.) в горную Апсилию и Мисимианию (юго-восток современной Абхазии). Этот поход летописец датирует 6230 годом от сотворения мира (738 год от Рождества Христова) и считает направленным против "Романии" (Византии), поскольку тогда эти земли входили в сферу политического влияния Византии.