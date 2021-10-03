Подземное море под Москвой и его таинственные жители

Вместе с Музеем Москвы рассказываем, как можно прикоснуться к подземному морю в районе Таганки.
Эпизод подготовлен в партнерстве с выставкой Музея Москвы "Москва без окраин. Таганка".
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Подземное море под Москвой кто-то считает мифом, кто-то - наоборот, описывает как огромную пещеру с водой, где плещутся "страшные гады". Не правы ни те, ни другие: оно действительно существует, но совершенно в ином виде.
Вместе с Музеем Москвы рассказываем, как можно прикоснуться к подземному морю в районе Таганки.
Эпизод подготовлен в партнерстве с выставкой Музея Москвы "Москва без окраин. Таганка".
Слушайте подкасты РИА Новости.
Президент Абхазии Аслан Бжания прервал свою рабочую поездку в Россию и вернулся в республику из-за конфликта между ветеранами войны, депутатом Парламента Гарри Кокая и сотрудниками МВД Абхазии, случившегося вечером 30 сентября на набережной Сухума.
Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после празднования Дня Победы.
Конфликт между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа с министром Внутренних дела Дмитрием Дбар и его подчиненными произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября.
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