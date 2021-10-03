Подземное море под Москвой и его таинственные жители

Подземное море под Москвой кто-то считает мифом, кто-то - наоборот, описывает как огромную пещеру с водой, где плещутся "страшные гады". Не правы ни те, ни другие: оно действительно существует, но совершенно в ином виде.