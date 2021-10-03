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Подземное море под Москвой и его таинственные жители

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Подземное море под Москвой кто-то считает мифом, кто-то - наоборот, описывает как огромную пещеру с водой, где плещутся "страшные гады". Не правы ни те, ни другие: оно действительно существует, но совершенно в ином виде.

Радио
Подземное море под Москвой и его таинственные жители

Вместе с Музеем Москвы рассказываем, как можно прикоснуться к подземному морю в районе Таганки.

Эпизод подготовлен в партнерстве с выставкой Музея Москвы "Москва без окраин. Таганка".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (631)

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