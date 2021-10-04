Гражданин и начальник: Асландзия о декларировании доходов в Абхазии

О том, как в Абхазии исполняется закон о декларировании доходов, как проходит процесс подачи деклараций, в эфире радио Sputnik рассказал ведущий специалист правового управления центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Алан Асландзия.

Радио Гражданин и начальник: Асландзия о декларировании доходов в Абхазии

С 1 июля вступил в силу закон Республики Абхазия "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками. Согласно закону, чиновник должен представить декларацию о доходах и расходах в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства. С 1 августа все декларанты уже должны подать свои документы.

Подробности о том, идет ли еще процесс декларирования доходов и имущества должностных лиц, какие закономерности прослеживаются в ходе этой кампании, насколько автоматизация процесса оказалась эффективна, слушайте в аудиофайле.