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Гражданин и начальник: Асландзия о декларировании доходов в Абхазии

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Sputnik Абхазия
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О том, как в Абхазии исполняется закон о декларировании доходов, как проходит процесс подачи деклараций, в эфире радио Sputnik рассказал ведущий специалист правового управления центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Алан Асландзия.

Радио
Гражданин и начальник: Асландзия о декларировании доходов в Абхазии

С 1 июля вступил в силу закон Республики Абхазия "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками. Согласно закону, чиновник должен представить декларацию о доходах и расходах в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства. С 1 августа все декларанты уже должны подать свои документы.

Подробности о том, идет ли еще процесс декларирования доходов и имущества должностных лиц, какие закономерности прослеживаются в ходе этой кампании, насколько автоматизация процесса оказалась эффективна, слушайте в аудиофайле.

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