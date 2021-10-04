Тхагушев о правоохранительной системе Абхазии: проблемы носят отложенный характер

Общественный деятель, председатель Ассоциации инвасодействия Алхас Тхагушев прокомментировал в эфире радио Sputnik общественно-политическую ситуацию в республике в связи с инцидентом с участием представителей двух ветвей власти.

Радио Тхагушев о правоохранительной системе Абхазии: проблемы носят отложенный характер

В работе правоохранительных органов Абхазии наблюдаются системные проблемы не первый год, они уже носят отложенный характер, для их решения необходимы изменения на деле, считает общественный деятель, председатель Ассоциации инвасодействия Алхас Тхагушев.

"Мы не можем рассматривать эту ситуацию вне контекста. Очень часто в последние годы мы сталкиваемся с превышением полномочий сотрудников правоохранительных органов, и, к сожалению, в обществе уже сложилось определенное мнение, что сотрудники могут себе такие вещи позволять. К большому сожалению, у нас эти вопросы задаются в контексте политических предпочтений тех или иных людей. Очевидно, что эта проблема была и при прошлом президенте, есть и сегодня", – сказал Тхагушев.

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Конфликт между депутатом Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудниками МВД произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября. Генпрокуратура проводит процессуальную проверку этого инцидента.

Позже, в ночь с 30 сентября на 1 октября, по сообщению пресс-службы МВД, депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

На время проведения расследования сотрудники милиции, участвовавшие в инциденте, отстранены. Глава государства, прервавший свой визит в Москву, также принял временную отставку главы МВД Дмитрия Дбар.

В понедельник 4 октября в Парламенте прошло рабочее совещание по инциденту с участием ветеранов войны народа Абхазии, депутатов и сотрудников милиции. Депутаты решили ждать результаты прокурорской проверки.