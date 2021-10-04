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Абесалом Кварчия
© Sputnik / Илона Хварцкия

Кварчия об инциденте с ветеранами: конфликту нельзя было давать такой резонанс

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20211004/1033346497/Kvarchiya-ob-intsidente-s-veteranami-konfliktu-nelzya-bylo-davat-takoy-rezonans.html

Своим мнением об инциденте, произошедшем на набережной Сухума с участием представителей двух ветвей власти, в результате которого пострадали ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в эфире радио Sputnik поделился член Общественной палаты Абесалом Кварчия.

Радио
Кварчия об инциденте с ветеранами: конфликту нельзя было давать такой резонанс

Кварчия в интервью радио Sputnik выразил свое личное мнение, отметив, что к произошедшему инциденту нужно было отнестись более осторожно.

"Этот инцидент попал в руки политических спекулянтов и начались разного рода спекуляции. В такой ситуации, как я вижу, защищают стороны или одной, или другой стороны. Но кто будет защищать интересы государства?  Конфликт произошел между двумя ветвями власти – исполнительной и законодательной. Конфликту нельзя было давать такой резонанс", – отметил Кварчия.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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