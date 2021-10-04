Кварчия об инциденте с ветеранами: конфликту нельзя было давать такой резонанс

Своим мнением об инциденте, произошедшем на набережной Сухума с участием представителей двух ветвей власти, в результате которого пострадали ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в эфире радио Sputnik поделился член Общественной палаты Абесалом Кварчия.

Радио Кварчия об инциденте с ветеранами: конфликту нельзя было давать такой резонанс

Кварчия в интервью радио Sputnik выразил свое личное мнение, отметив, что к произошедшему инциденту нужно было отнестись более осторожно.

"Этот инцидент попал в руки политических спекулянтов и начались разного рода спекуляции. В такой ситуации, как я вижу, защищают стороны или одной, или другой стороны. Но кто будет защищать интересы государства? Конфликт произошел между двумя ветвями власти – исполнительной и законодательной. Конфликту нельзя было давать такой резонанс", – отметил Кварчия.

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