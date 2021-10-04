Шалашаа о переходе Абхазии на стандарты ЕАЭС: обязательное условие вступления в Союз

Директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа в эфире радио Sputnik рассказал о значении товарной номенклатуры Евразийского экономического союза, которой будет руководствоваться Абхазия.

Радио Шалашава о переходе Абхазии на товарную номенклатуру ЕАЭС

Абхазия будет руководствоваться товарной номенклатурой Евразийского экономического союза. Соответствующее распоряжение принял 29 сентября Кабинет министров страны. Проект инициирован в рамках реализации программы по формированию общего социально-экономического пространства с Российской Федерацией на основе гармонизации законодательств двух государств. Что означает это решение для Абхазии и сложно ли его реализовать, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа.

По его словам, в связи с переходом на товарную номенклатуру Евразийского экономического союза, могут поменяться и товарные коды.

"Если решение будет принято о том, что Абхазия будет в качестве ассоциированного члена или наблюдателя, или же официально войдет в состав ЕАЭС, то ставки таможенных пошлин нужно будет согласовывать со странами, которые входят в ЕАЭС – Россией, Белоруссией, Казахстаном. Вопрос о вхождении Абхазии в ЕАЭС у нас идет с 2010 года. Этот вопрос на каждом деловом форуме. Это открывает рынки стран, которые в разных формах входят в этот союз", – сказал экономист.

По словам Шалашаа, переход на товарную номенклатуру ЕАЭС – обязательное условие для вступления в Евразийский экономический союз.

Подробности слушайте в аудиофайле.