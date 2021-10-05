Шаповалов рассказал, зачем Саакашвили вернулся домой

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал Sputnik о ситуации в Грузии, а также о мотивах экс-президента Саакашвили вернуться на родину.

Радио Шаповалов рассказал, зачем Саакашвили вернулся домой

Сегодня адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посещают своего подзащитного в Руставской тюрьме.

Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета, передает РИА Новости.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал Sputnik о ситуации в Грузии, а также о мотивах экс-президента Саакашвили вернуться на родину.

"Давайте вспомним о том, что Михаил Саакашвили - творец первой оранжевой революции, "Революции роз" в 2003 году. Его прорыв в Грузию сейчас, накануне муниципальных выборов, – это широкомасштабная провокация", - отметил эксперт.

В августе 2008 года, во время президентства Михаила Саакашвили, Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Тогда грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

2 сентября 2008 года по решению Тбилиси Грузия и Россия разорвали дипломатические отношения.