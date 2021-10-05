Вассерман о "Досье Пандоры": владение офшорным счетом — еще не преступление

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман рассказал, является ли расследование "Досье Пандоры" исключительно журналистской инициативой или началом кампании по выяснению законности владения активами.

Радио Вассерман о "Досье Пандоры": владение офшорным счетом — еще не преступление

В интервью Sputnik Беларусь Вассерман заявил, что наличие у кого-либо офшорного счета не является доказательством криминального источника доходов.

"Формально офшорные деньги — дело вполне законное, более того, вся мировая финансовая система устроена так, что некоторые платежи фактически можно провести только через офшоры, поэтому само по себе владение офшорным счетом — не криминал. Другое дело, что теперь начнутся расследования, не уклонялись ли от налогов владельцы этих счетов", — отметил депутат.

Он пояснил, что офшорные счета часто используются для того, чтобы избежать высокого налогообложения, которое практикуется в большинстве стран с серьезной экономикой.

Администрация США заявила, что изучает "досье Пандоры", пока не может комментировать его выводы, но в целом работает над повышением транспарентности глобальных финансов.

Авторство "досье Пандоры" принадлежит Международному консорциуму журналистов-расследователей, который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. В подборке фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также свыше 300 чиновников из порядка 100 стран. Консорциум утверждает, что досье опирается на репортажи 600 журналистов из 117 стран и 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.