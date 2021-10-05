Новиков о беженцах из Афганистана: европейцы понимают, какой "подарок" им сделали США

Радио Новиков о беженцах из Афганистана: европейцы понимают, какой "подарок" им сделали США

Специально для агентства Sputnik с 21 по 27 сентября 2021 года компанией Ifop проводился опрос на тему последствий вывода войск США из Афганистана. Участие в опросе приняли 5 032 респондента из Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании.

По результатам этого опроса, почти половина немцев (49%), более трети французов (34%) и итальянцев (36%), 40% британцев и 41% испанцев считают, что ввод войск в Афганистан в 2001 г. был ошибкой. Противоположного мнения придерживаются 40% французов, 37% немцев, 34% британцев, 46% итальянцев, 39% испанцев. Более трети французов (35%), 41% немцев, 43% британцев, более половины итальянцев (53%) и почти половина испанцев (47%) ответили, что то, как проходил вывод войск из Афганистана, ухудшило образ США в их глазах. Более половины всех опрошенных во всех странах считают, что вывод войск из Афганистана понизил уровень мировой безопасности, такого мнения придерживаются половина французов (50%), 63% немцев, более половины британцев (53%) и испанцев (54%) и 60% итальянцев. Число респондентов во всех странах, которые считают, что США должны принимать беженцев, бегущих из Афганистана из-за прихода движения Талибан, превышают число тех, кто считает, что беженцев должны принимать европейские страны: 63% против 46% во Франции, 73% против 58% в Германии, 75% против 67% в Великобритании, 82% против 73% Италии, 85% против 80% в Испании.

Эти данные в эфире радио Sputnik прокомментировал российский политолог Владимир Новиков. Он задался вопросом, есть ли у европейских стран сейчас альтернатива не принимать беженцев из Афганистана?

"Если их не буду принимать страны ЕС, то мы понимаем, как это отразится на постсоветском пространстве, в том числе и на России. А где они должны скапливаться? Либо они должны скапливаться в среднеазиатских государствах. Тогда это станет взрывпакетом для среднеазиатских режимов", - считает политолог.

Результаты опроса Новиков объяснил географией.

"Эта толпа беженцев не через океан поплыла. Она едет в Европу. Европа понимает, что если она впустит эту массу беженцев, то будет очень много проблем, начиная с того, что их придется содержать. А это в не очень простой постковидной экономической ситуации. Продолжая последствиями социокультурными. Что с ними делать, как интегрировать в общество? Европейцы понимают, какой подарок своим выводом войск сделали им американцы. Поэтому такая, честно говоря, негативная реакция", - отметил Новиков.

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