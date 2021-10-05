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Стороженко: учитель умирает тогда, когда перестает быть интересным

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В День учителя о роли и перспективах своей профессии в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала замдиректора очно-заочной школы, методист Нина Стороженко.

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Такие обстоятельства: Стороженко о будущем профессии учителя

Всемирный день учителя отмечается 5 октября. О роли педагога в обществе, о том, как воспитать талантливого учителя, какие новые методы обучения сегодня наиболее перспективны и что тормозит развитие образования в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала замдиректора очно-заочной школы, методист Нина Стороженко.

"Действительно, культ образования у нас есть. Но мне кажется, что в Абхазии культ образования сводится к тому, что большинство населения нашей республики стремится к получению высшего образования, но это совсем не означает, что мы стремимся к большему познанию. Учитель должен соответствовать девизу: "Учить и учиться". Это банальные слова, но, к сожалению, это не воплощается в реальной жизни. Потому что, с моей точки зрения, учиться и учить означает все время быть в рабочем состоянии желания познать окружающий мир. Причем, неважно, сколько тебе лет – 20 или 60. Учитель умирает тогда, когда перестает быть интересным. А интересным он перестает быть тогда, когда не соответствует интересному течению времени", – отметила Стороженко.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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