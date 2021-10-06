Папаскири о поправках к Конституции Абхазии: начали с переформатирования структуры власти

Юрист Олег Папаскири рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия о работе Комиссии по Конституционной реформе Абхазии за год.

Радио Папаскири о работе над изменениями в Конституции Абхазии

Комиссия по Конституционной реформе Абхазии была создана 10 октября 2020 года указом президента Бжания. Комиссию возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба. В состав Комиссии входят известные общественные деятели и юристы страны. О том, какая работа проделана за год, в эфире радио Sputnik рассказал член комиссии, юрист Олег Папаскири.

"За прошедшее время Комиссия первым этапом взяла на себя работу над 3-й и 4-й главами Конституции. И к настоящему моменту Комиссия уже выработала проект модели в рамках этих двух глав, которые регулируют работы исполнительной и законодательной ветвей власти в части их взаимодействия, в части госуправления и в части реализации ими своих полномочий", – сообщил Папаскири.

По его словам, наиболее смелые изменения в этих главах касаются переформатирования самой структуры исполнительной власти.

"В этой модели президент напрямую связан с министрами, то есть в этой конструкции не присутствуют фигуры премьер-министра, вице-премьера. Президент напрямую с ними взаимодействует, он их предлагает в Парламент для назначения. В этом ключе решается вопрос, который в рамках действующей модели многими политиками и общественными деятелями поднимается вопрос дуализма аппарата Кабинета министров и аппарата президента", – отметил юрист.

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