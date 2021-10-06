Анкваб о концерте в Сочи: представляем Абхазию, что всегда очень приятно

Радио Анкваб о концерте в Сочи: нам нельзя останавливаться

Солисты Абхазской государственной филармонии представят свое творчество на суд российских зрителей в Сочи. Концерт под названием "В молчании ночи тайной…" пройдет 8 октября в Зале органной и камерной музыки. В Сочи выступят солисты Абхазской госфилармонии Елена Анкваб и Алхас Ферзба по приглашению сочинской филармонии. Как рассказала Елена Анкваб в эфире радио Sputnik, они исполнят произведения русских композиторов, а также споют абхазскую песню.

"Они наши давние друзья, пригласили нас. Это концерт был запланирован здесь (в Абхазии – ред.) на август, но, учитывая, что у нас до сих пор отменены все мероприятия, филармония закрыта, мы не смогли этот концерт дать здесь. Но ждем его в Сочи. Нам артистам, музыкантам, как и спортсменам, нельзя останавливаться. Поэтому, если нет возможности выступить здесь, мы едем туда. Да и в принципе, выездные концерты – это выездные концерты. Мы представляем Абхазию, что всегда очень приятно и волнительно", – рассказала Елена Анкваб.

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