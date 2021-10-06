Эксперт: талибы не демонстрируют желания соблюдать гражданские права

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин поделился мнением, будут ли платить США компенсации Афганистану за потери среди гражданского населения во время военной кампании.

Радио Эксперт: талибы не демонстрируют желания соблюдать гражданские права

Если американцы и выплатят какие-то компенсации, то делать они это будут не напрямую новым властям Афганистана, сказал в комментарии для радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин.

"Эти заявления талибов являются зондированием, нащупыванием почвы, потому что они пытаются себя легитимизировать. Американцы если и будут выплачивать какие-либо компенсации, то не новому правительству Афганистана, которое они не признают, а каким-то независимым организациям, может, через Красный Полумесяц. Пентагон официально извинился, а теперь постарается это дело как-то замазать. Талибы его обвиняют как раз в нарушении гражданских прав, но сами они не демонстрируют упорного желания соблюдать те самые права", - сказал Кубышкин.

Он добавил, что какие-то меры по выплате компенсаций США будут приняты, но не через действующее руководство Афганистана.