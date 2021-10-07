Турбаза: Кононов и Ачба о перспективе развития развлекательных объектов в Абхазии

Радио Турбаза: Кононов Ачба Ходченков

Летний курортный сезон в Абхазии выдался плодотворным. Еще перед его началом специалисты прогнозировали его массовость. Абхазия для российского туриста в этом году стала альтернативой тем странам, куда во время пандемии поехать не удается. Но туристов нужно чем-то привлекать и удивлять, а также стараться делать все возможное, чтобы туристы возвращались в Абхазию снова и снова. Развивать инфраструктуру – главная задача турсферы. В этом сезоне те, кто побывал в Абхазии впервые, могли посетить Парк львов и аттракцион "Колесо обозрения". Насколько эти новинки и другие в целом востребованы, какова перспектива у подобных объектов?

Об этом речь шла в программе "Турбаза". Подробности слушайте в аудиофайле.