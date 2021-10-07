IT-специалист о падении сети Facebook: иногда прогресс надо притормаживать

Радио IT-специалист о опадении сети Facebook: иногда прогресс надо притормаживать

"Чем сложнее система, тем быстрее там может возникнуть ошибка. Причем не ошибка, которую заложил кто-то, а скорее ситуация, которую не предполагали. При многократном росте сложной системы могут возникать определенные варианты, которые могли не учесть, и это самое страшное. Я меньше боюсь злонамеренных ошибок, нежели ситуаций, которых никто не просчитал", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Национальной ассоциации IT-компаний Вячеслав Кунев.

Он привел пример ситуации с экологией, которая опасна не тем, что мы загрязняем природу, а тем, что определенный уровень загрязнения может привести к тому, что в течение полугода ситуация необратимо изменится, а мы за это время, даже если осознаем и захотим что-то изменить, ничего сделать не сможем.

Это самое сложное, поэтому иногда из-за непонимания ситуации и отсутствия контроля прогресс надо притормаживать и внимательно следить за тем, что будет, для понимания, что именно мы можем контролировать.

"Facebook использует те же средства аутентификации, как и Apple или Google. На глобальном уровне такие сбои нас подталкивают к тому, чтобы об этом говорить. Более того, такие крупные компании, видимо, надо принудительно разделять на компании по направлениям, которые предоставляют разные сервисы", – заключил собеседник.