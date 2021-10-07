Халваш о закрытии VPN в Абхазии: выходим на новый уровень борьбы с незаконным майнингом

В эфире радио Sputnik председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш рассказал о том, как будут бороться с незаконным майнингом в республике.

Радио Халваш о закрытии VPN в Абхазии: выходим на новый уровень борьбы с незаконным майнингом

Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о продлении срока ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют.

"По борьбе с незаконным майнингом мы выходим на совершенно другой уровень. Для нас это было новым. По старому приказу мы закрыли все IT -адреса и доменные имена. Некоторые добытчики криптовалюты перешли на VPN. Теперь наши технические операторы подготовились к тому, чтобы закрыть их в том числе", – отметил Халваш.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.

Приказ принят в соответствии с постановлением Кабмина от 30 марта 2021 года о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года. Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электричества.