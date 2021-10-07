Эксперт о блокировке VPN: майнеров правильнее ловить по электропотреблению

Радио Эксперт о блокировке VPN: майнеров правильнее ловить по электропотреблению

Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.

Приказ принят в соответствии с постановлением Кабмина от 30 марта 2021 года о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года. Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электричества.

Какой эффект подобные меры могут дать в борьбе с майнингом, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт в сфере IT-технологий Евгений Ющук.

"Если в целом запретить VPN как явление, то, представляете, все банковские транзакции будут незащищенными! Вообще все! И не только банки, коммерческая переписка, что угодно. Ведь VPN делается не только для того, чтобы майнеры могли куда-то сходить, а для того, чтобы при перехвате трафика его нельзя было расшифровать. Запретить протокол VPN - это взять и открыть себя всему миру со всеми своими секретами и деньгами. Это маловероятно. Поэтому, скорее всего, регулятор постарается заблокировать какие-то известные ему VPN-сервисы. Есть варианты, когда за небольшие деньги можно купить доступ к сервису. Эти сервисы свободно анонсированы. Их, наверное, заблокировать можно как-то. Но сам протокол существует, то есть никто не мешает технически майнеру где-нибудь в Бельгии или в России арендовать сервер и с него поднимать VPN", – сказал эксперт.

Он считает, что майнеров гораздо правильнее ловить по энергопотреблению.

"То есть, если резко растет энергопотребление. Надо разбираться, что они там поставили. Их надо ловить по другим проявлениям, не по этим. Попытка их ловить по всем параметрам, какой-то эффект, наверное, даст. Даже если не даст, то будут думать, что делать дальше", – считает Ющук.

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