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Лана Парастаева
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Парастаева о Саакашвили: клоун, убивший сотни людей, перестает быть клоуном

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20211008/1033368704/Parastaeva-o-Saakashvili-kloun-ubivshiy-sotni-lyudey-perestaet-byt-klounom-.html

Журналист, автор-составитель книги "Несломленные Градом" Лана Парастаева в эфире радио Sputnik прокомментировала заявления Кремля в отношении экс-президента Грузии.

Радио
Парастаева о Саакашвили: клоун, убивший сотни людей, перестает быть клоуном

По словам Парастаевой, клоун, который убил сотни людей (Саакашвили - прим.), перестает быть клоуном.

"Саакашвили сейчас занял позицию такого фрика, который бегает по крышам, а между тем, не отвеченными остаются убийства сотен людей. Его сейчас осудили в Грузии за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и избиение депутата парламента. Это лишь в малой степени отражает суть этого человека. Для меня Саакашвили – преступник, надеюсь, он будет наказан не только за то, что творил внутри Грузии, но и за то, что он развязал войну с Южной Осетией", - сказала Парастаева.

 

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