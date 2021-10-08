Парастаева о Саакашвили: клоун, убивший сотни людей, перестает быть клоуном

Радио Парастаева о Саакашвили: клоун, убивший сотни людей, перестает быть клоуном

По словам Парастаевой, клоун, который убил сотни людей (Саакашвили - прим.), перестает быть клоуном.

"Саакашвили сейчас занял позицию такого фрика, который бегает по крышам, а между тем, не отвеченными остаются убийства сотен людей. Его сейчас осудили в Грузии за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и избиение депутата парламента. Это лишь в малой степени отражает суть этого человека. Для меня Саакашвили – преступник, надеюсь, он будет наказан не только за то, что творил внутри Грузии, но и за то, что он развязал войну с Южной Осетией", - сказала Парастаева.