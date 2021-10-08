Лабахуа о зрителе своего театра марионеток: надо обладать эмоциональным багажом

Художник, скульптор Архип Лабахуа рассказал в эфире радио Sputnik о своем театре марионеток и на какого зрителя он рассчитан.

Радио Лабахуа о зрителе своего театра марионеток: надо обладать эмоциональным багажом

На днях художник, скульптор Архип Лабахуа представил на платформе "Гума" в Сухуме проект – театр марионеток, совмещенный с рассказами по мотивам интересных историй, происходивших с ним в разное время. В эфире радио Sputnik он рассказал о своем театре, его особенностях.

"Этот театр появился 20 лет назад перед переездом в Абхазию из Москвы. Это театр одного актера, театр марионеток для взрослых. Так сложилось, что ни одного детского спектакля у меня пока не предвидится. Почему это нельзя показывать маленьким детям? Надо обладать определенным эмоциональным багажом, хоть в какой-то мере интересоваться музыкой, философией, поэзией и так далее. Детям четырех-пяти лет трудно воспринять, оценить. Обычно это взрослый зритель, но не обязательно художник. Зрителем может быть обычный человек, который интересуется перечисленными мной сферами", – сказал Лабахуа.

По словам художника, он задумывался взять ассистента, но поскольку выступления не систематические и реквизиты компактно укладываются в один чемодан, то такой необходимости нет.

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