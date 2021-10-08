Мухортов о полете российского "киноэкипажа" на МКС: космос все ближе

Радио Мухортов о полете российского "киноэкипажа" на МКС: космос все ближе

Съемочная группа фильма "Вызов" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова отправилась на Международную космическую станцию в корабле "Союз МС-19". Как рассказал журналист, космонавт и путешественник Павел Мухортов, "Роскосмос" действительно произвел интересный и уникальный эксперимент по подготовке к космическому полету человека-непрофессионала за три месяца.

"За три месяца оттренировали вестибулярный аппарат и научили самому необходимому: как есть, как спать, как не нанести вред станции. Это уникальный эксперимент, и если он пройдет удачно, что вполне возможно, то в космос будут летать еще больше непрофессиональных космонавтов. Космос становится все ближе", – рассказал Мухортов в эфире радио Sputnik.