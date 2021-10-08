Дрозденко рассказал, при каких условиях будет эффект от открытия сухумского аэропорта

О перспективах сухумского аэропорта и эффекте в случае возобновления его работы в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.

Радио Дрозденко рассказал, при каких условиях будет эффект от открытия сухумского аэропорта

Аэропорт является источником генерации дополнительной прибыли, это даст определенный толчок к развитию того же туризма, сказал Дрозденко в эфире радио Sputnik, отмечая при этом, что открытие аэропорта – это еще не решение всех вопросов.

"…Конечно, будет хорошо, если билеты будут иметь достаточно вменяемую стоимость. Это, конечно, разгрузит границу, но одним аэропортом дело тут не ограничивается. Если облегчается транспортная доступность для туристов, значит, одновременно надо повышать и сервис, улучшать инфраструктуру. И вот тогда синергический эффект будет многократный. То есть уже не рубль заработаем на вложенный рубль, а десятки рублей и в разных отраслях. По такому пути шла Турция, шли Объединенные Арабские Эмираты, когда строили инфраструктуру. Все создавалось именно в комплексе. Здесь нужно стараться идти хотя бы примерно таким путем, тогда будет хороший экономический эффект", – заметил Дрозденко.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет министров Абхазии 26 июля 2019 года. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции) авиации.

Полная версия беседы в аудиофайле.