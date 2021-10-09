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"Правда тела". Сочетаемость продуктов

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Разрушаем мифы о продуктах, которые “не совместимы”, и объясняем, каких сочетаний действительно лучше избегать.

Радио
"Правда тела". Сочетаемость продуктов

Почему не стоит запивать жирное мясо холодной газировкой? Правда ли, что витамины усваиваются только в присутствии жиров? А кофе - ухудшает усвоение кальция и железа? Вредно ли на самом деле сочетание теста с мясом (например, пельмени)?
Вредно ли сочетать картошку с мясом и есть “мясо по-французски”, и можно ли есть фрукты на голодный желудок - объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, автор книг по питанию, сотрудник Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.
Партнер эпизода - Детрагель. Препарат помогает бороться с болью, отеками, ощущениями тяжести и усталости в ногах, а также лечит синяки и гематомы. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
02:00 Раздельное питание: есть ли научная база
03:12 “Очень мало продуктов, которые содержат только углеводы или жиры”
03:45 Про витамины, которые усваиваются в присутствии жиров
04:55 О кофеине, который ухудшает усвоение кальция и железа
07:08 Интуитивное питание
08:11 Можно ли есть фрукты на голодный желудок
11:10 Почему лучше не запивать жирное холодным
12:35 “Жирная тяжелая еда хорошо компенсируется зеленью”
13:40 О сочетании картошки и мяса и теста с мясом
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Темы:
Подкасты РИА (632)

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