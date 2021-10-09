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Хочу быть хорошим отцом, но "нет времени": что делать

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Советы, которые помогут отцу в воспитании детей дают педагог, специалист по теории решения изобретательских задач, основатель международной лаборатории образовательных технологий, Анатолий Гин и сооснователь школы осознанного родительства Ольга Коровякова.

Радио
Хочу быть хорошим отцом, но "нет времени". Что делать?

Мужчина, который хочет быть вовлеченным в воспитание детей, сталкивается с разными страхами: женским отвержением (куда ты лезешь, иди зарабатывай деньги), страхом потери мужественности (один блогер выложил видео, где красит ногти своей дочери и нарвался на буллинг), неуверенностью в своих силах. Кто он - хороший отец и что делать чтобы им стать?
02:30 Статистика вовлечения отцов в воспитание детей
03:10 Кто такой отец и сколько его нужно в семье?
05:30 "Самое важное образование – родительское"
06:40 "Через легкость и шутку все дается легче"
09:30 "Чтобы вовлечь мужчину в воспитание детей, нужно задолго до замужества решить выходить ли замуж за этого человека"
13:00 Что такое осознанное мужское родительсво?
14:20 Психологические роли отца и матери в жизни ребенка
26:25 "Если не получается – продолжайте"
26:30 "Самое главное средство воспитания и "поумнении" – просто вести диалог"
28:50 Заботьтесь о том, чтобы ребенок видел вас с красивой стороны
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
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