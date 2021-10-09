Шатров: на границе Афганистана и Таджикистана тучи ходят хмуро

Радио Шатров: на границе Афганистана и Таджикистана тучи ходят хмуро

Исполняющий обязанности замглавы сформированного движением "Талибан"* правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны. Талибы заявили, что направили в провинцию Тахар у таджикской границы тысячу спецназовцев. О ситуации на границе двух стран в эфире радио Sputnik рассказал политолог Игорь Шатров.

"Действительно, на границе Афганистана и Таджикистана тучи ходят хмуро. Президент Таджикистана обвинил талибов в том, что они не выполняют своих ранее сделанных обещаний. Такая ситуация сложилась как раз из-за того, что единственной страной, которая высказалась против действующей власти Афганистана является Таджикистан. Этими заявлениями власти страны защищают своих людей, которые проживают на территории Афганистана", – рассказал Шатров.