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Шатров: на границе Афганистана и Таджикистана тучи ходят хмуро

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Sputnik Абхазия
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О ситуации на границе Афганистана и Таджикистана в эфире радио Sputnik рассказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Радио
Шатров: на границе Афганистана и Таджикистана тучи ходят хмуро

Исполняющий обязанности замглавы сформированного движением "Талибан"* правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны. Талибы заявили, что направили в провинцию Тахар у таджикской границы тысячу спецназовцев. О ситуации на границе двух стран в эфире радио Sputnik рассказал политолог Игорь Шатров.

"Действительно, на границе Афганистана и Таджикистана тучи ходят хмуро. Президент Таджикистана обвинил талибов в том, что они не выполняют своих ранее сделанных обещаний. Такая ситуация сложилась как раз из-за того, что единственной страной, которая высказалась против действующей власти Афганистана является Таджикистан. Этими заявлениями власти страны защищают своих людей, которые проживают на территории Афганистана", – рассказал Шатров.

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