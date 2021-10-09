"Американцы и евреи хотят уничтожить мусульман": исламские теории заговора

Как русские цари и лично граф Долгорукий якобы плели интриги против Ирана. "Евреи хотят нас уничтожить": животные-шпионы, искусственно созданный COVID-19 и отправка туристов с клещами - безумные турецкие конспирологические теории.
Об особенностях конспирологических теорий, связанных с мусульманским миром, рассказали продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык, и кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.
1:15 "Война против ислама": на чем основана эта глобальная теория заговора? Боевые дельфины, акулы и европейский пчелоед: какие еще животные на службе Моссада - разведки Израиля.
10:20 Как граф Долгорукий плел интриги против Ирана и мусульман.
14:40 "Грезы о былом величии и отрицание геноцида армян": особенности турецкой конспирологии. "Террористами управляет Моссада, Америкой тоже управляет Моссада".
21:17 Безумные турецкие теории заговора: "террористами управляет Моссада, Америкой тоже управляет Моссада. Глобальные корпорации поддерживают Израиль в борьбе против мусульман".
26:49 "Мы такие великие, просто весь мир против нас": скрытые полезные ископаемые Турции, которые ей якобы запрещают добывать.
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