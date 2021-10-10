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Дополнительное время: о ветеранском баскетболе Ольга Костюкович и Инесса Ходова

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20211010/1033370018/Dopolnitelnoe-vremya-o-veteranskom-basketbole-Olga-Kostyukovich-i-Inessa-Khodova.html

О ветеранском баскетболе шла речь в эфире радио Sputnik Абхазия с чемпионками мира и Европы среди ветеранов, мастерами спорта Украины, баскетболистками Ольгой Костюкович и Инессой Ходовой.

Радио
Дополнительное время: о ветеранском баскетболе Ольга Костюкович и Инесса Ходова

Что значит ветеранский спорт? Подходит ли в целом это определение к понятию "Спорт"?

"Баскетбол нужно любить, и если его кто-то любит, то он играет до конца своей жизни", – сказала Инесса Ходова.

Ольга Костюкова отметила, что вначале, когда пришла в ветеранский баскетбол, думала, что это просто встречи с воспоминаниями.

"Думали, что это просто повстречаться, что-то вспомнить, но в действительности оказалось все серьезнее. Потому что перед Европой и чемпионатами мира надо выходить на тренировки. Любая страна, которая туда приезжает, хочет увезти золотые медали", – рассказала спортсменка.

Подробности слушайте в аудиофайле.  

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