Дополнительное время: о ветеранском баскетболе Ольга Костюкович и Инесса Ходова

Что значит ветеранский спорт? Подходит ли в целом это определение к понятию "Спорт"?
"Баскетбол нужно любить, и если его кто-то любит, то он играет до конца своей жизни", – сказала Инесса Ходова.
Ольга Костюкова отметила, что вначале, когда пришла в ветеранский баскетбол, думала, что это просто встречи с воспоминаниями.
"Думали, что это просто повстречаться, что-то вспомнить, но в действительности оказалось все серьезнее. Потому что перед Европой и чемпионатами мира надо выходить на тренировки. Любая страна, которая туда приезжает, хочет увезти золотые медали", – рассказала спортсменка.
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