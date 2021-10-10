Метеоролог об изменении климата Кавказа: лето жарче, зима мягче

Экстремальная жара в России будет повторяться чаще, предупреждают эксперты. О повышении температуры в регионах страны рассказал Sputnik заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

Радио Метеоролог Цыганков об изменении климата Кавказа: лето жарче, зима мягче

Экстремальные погодные явления, такие как волны жары, сильные осадки, наводнения, а также очень высокие температуры, как в этом году на Европейской территории России, будут повторяться чаще, и жара будет интенсивнее, сообщила журналистам одна из авторов оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Ольга Золина, передает РИА Новости.

МГЭИК является независимым научно-консультативным органом, который обобщает данные об изменении климата на Земле. Он был создан после того, как впервые ученые обратили внимание, что деятельность человека ведет к стремительному изменению климата. Причина этого - выбросы парниковых газов в атмосферу.

Предположение о том, как будет меняться климат в разных регионах России, в частности, на Кавказе, прокомментировал Sputnik заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.