Девять лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней

Достоевский тяжело переживал утрату жены и брата, едва сводил концы с концами, отбиваясь от многочисленных кредиторов и содержа множество родственников.

Радио 9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней

Чтобы хоть как-то поправить свое положение, он заключил крайне невыгодный контракт. Либо Федор Михайлович успевает написать совершенно новый роман меньше чем за месяц, либо теряет все.

О невероятной истории написания романа "Игрок" рассказала Ольга Николаевна Сахник - научный сотрудник отдела ГМИРЛИ имени В. И. Даля "Дом-музей Ф. М. Достоевского". Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром "Глобус" и Международным культурным центром "Достоевский+".

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