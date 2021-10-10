Девять лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней

9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней
Чтобы хоть как-то поправить свое положение, он заключил крайне невыгодный контракт. Либо Федор Михайлович успевает написать совершенно новый роман меньше чем за месяц, либо теряет все.
О невероятной истории написания романа "Игрок" рассказала Ольга Николаевна Сахник - научный сотрудник отдела ГМИРЛИ имени В. И. Даля "Дом-музей Ф. М. Достоевского". Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром "Глобус" и Международным культурным центром "Достоевский+".