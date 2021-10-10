"Не ори на меня!": почему нельзя просто взять и перестать грубить

За абьюзом, грубостью, хамством, пощечинами и "матом-перематом" всегда стоит один запрос. Что вынуждает человека грубить и (незаслуженно) обижать близких?

Радио "Не ори на меня!" Почему нельзя просто взять и перестать грубить

Почему партнер, который вас любит, может позволить себе мат в общении и оскорбления? Что на самом деле стоит за неуважительным поведением мужа или жены и можно ли с этим что-то сделать?

Новый сезон подкаста "Страхи" посвящен проблемам в браке. Эксперт и куратор третьего сезона психолог Александр Колмановский максимально подробно разбирает самые частые проблемы, возникающие у партнёров друг к другу, объясняет как себя вести, если они появились и говорит о том, как их предотвратить. Первый выпуск нового сезона посвящен грубости и хамству. Своей проблемой во взаимоотношениях с молодым человеком делится героиня Светлана.

02:50 Что стоит за абьюзом, грубостью и хамством

04.15 Что мешает просто сказать партнеру о своих потребностях?

04:50 "Если чье-то поведение не сразу понятно, ищи чего человек боится"

09:20 Что такое родительское принятие?

10:10 Что делать, если партнер грубит?

15:45 Можно ли игнорировать человека, который грубит?

17:05 Когда срабатывает "рефлекс огрызнуться"?

20:30 "Это не его отношение к вам. Это судорога его болезненного состояния"

23:45 Поможет ли избавиться от хамства смена партнера?

29:30 Самое страшное последствие грубости партнера

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