Кварчия: без трудовых мигрантов не сможем поднять экономику Абхазии

Почему Абхазия нуждается в трудовых мигрантах и какие условия для них нужно создавать, в эфире радио Sputnik рассказал предприниматель Абессалом Кварчия.

Радио Такие обстоятельства: Кварчия о роли трудовых мигрантов в Абхазии

Постковидная экономика Абхазии нуждается в трудовых мигрантах. Так утверждают эксперты Торгово-промышленной палаты республики. Из-за пандемии сократился поток рабочей силы в Абхазию, и сегодня в стране ощущается острая нехватка кадров. О некоторых аспектах этой проблемы побеседовали с предпринимателем Абессаломом Кварчия.

Кварчия считает, что само присутствие гастарбайтера в стране – это показатель развития экономики.

"Когда дефицит рабочей силы появляется, по закону сообщающихся сосудов гастарбайтеры идут туда, где есть работа, зарплата. Многие задаются вопросом, они приносят вред или пользу. Но все-таки больше они приносят пользу. Единственный минус в том, что все, что они зарабатывают, они вывозят, выводят из экономики Абхазии. С такой проблемой сталкиваемся не только мы. Если мы хотим развиваться, то без гастарбайтеров мы не сможем поднять экономику. Они заполняют нехватку рабочей силы, а мы сегодня ее ощущаем. И хотелось бы, чтобы властные структуры, от которых все зависит, на этом этапе создавали более лояльные условия для трудовых мигрантов", – сказал Кварчия.

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