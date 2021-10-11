Атаев: после потрясений в Карабахе Азейрбаджан выходит на роль закавказского лидера

О ситуации на Южном Кавказе спустя год после конфликта в Нагорном Карабахе и об изменении баланса сил во всем регионе своим мнением в эфире радио Sputnik Абхазия поделился политолог, кандидат политических наук Артур Атаев.

Радио Атаев: после потрясений в Карабахе, Азейрбаджан выходит на роль закавказского лидера

Год назад за Нагорный Карабах вспыхнул военный конфликт. Боевые действия начались 27 сентября. Они длились 44 дня. По итогам военного конфликта под контроль Азербайджана перешла значительная часть самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Армянская сторона потеряла свыше четырех тысяч человек, порядка 11 тысяч получили ранения, десятки тысяч карабахцев остались без крова. Азербайджан, по официальным данным, потерял около трех тысяч человек.

"Безусловно, на зону Большого Кавказа, на зону малой Азии и Ближнего Востока Карабахский конфликт оказал очень важное значение. В контексте взаимоотношений Турция - Сирия, Турция отчасти переключается с сирийского направления на Закавказское направление, фактически реально вошла в регион. Теперь в Закавказье есть явный, не только экономический, но и политический лидер. Если раньше на эту позицию претендовала Грузия, то после сегодняшних потрясений мы видим, как на роль закавказского лидера фактически выходит Азербайджан", - отметил Атаев.

Политолог также рассказал, какие изменения произошли внутри регионов, и высказал мнение по поводу статуса Карабаха.

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