Такие обстоятельства: Тарба об эффективности землепользования в Абхазии

О необходимости инвентаризации земель, о том, как земля в Абхазии может приносить экономическую выгоду, в эфире радио Sputnik рассказал председатель парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба.

Радио Такие обстоятельства: Тарба об эффективности землепользования в Абхазии

На заседании Кабмина Абхазии 10 сентября президент Аслан Бжания заявил, что арендаторы земель и недвижимости должны выполнять условия, которые прописаны в договорах, в противном случае договоры с ними будут расторгнуты.

"Необходимо сделать так, чтобы земля приносила больший эффект экономике и в конечном итоге – нашему населению. Более тщательно это нужно анализировать. Я за то, чтобы ставка налога подталкивала человека, у которого земля находится в аренде, чтобы он принял необходимые меры. Спекулятивный фактор надо исключить", – подчеркнул Аслан Бжания.

В связи с этим он дал поручение обратить особое внимание на эту проблему и ежемесячно информировать Администрацию президента о той работе, которая проводится для того, чтобы более эффективно использовать такой ресурс, как земля.

"С учетом тех подходов, которые сложились, мы не говорим о том, что мы отчуждаем землю, и мы не вносим в повестку дня ее продажу. Мы говорим о ее правильной эксплуатации и о выгодах, которые земля может принести нашим гражданам и нашим бизнесменам. Отделить добропорядочных бизнесменов от тех, кто хочет заниматься спекуляцией. Соответствующую работу надо провести в каждом районе. И в правительстве я жду новый подход. Они должны быть обозначены в ближайшее время", – сказал президент Абхазии.

По его словам, 2022-й должен стать годом, когда в этом направлении страна получит результат.

Какая работа в этом направлении проводится Парламентом страны, о ситуации с эффективностью землепользования, в эфире радио Sputnik рассказал председатель парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба.

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