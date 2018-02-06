Биография: Роман Шоуа

Шоуа Роман Юрьевич родился 23 ноября 1976 года в городе Сухум.

В 1993 году окончил среднюю школу №2 в городе Гудаута.

В 1993 году поступил на экономический факультет Северо-Кавказской академии государственной службы при президенте Российской Федерации, который окончил в 1999 году по специальности "менеджер-экономист".

С 1995 года по 1997 год служил в Вооруженных силах Республики Абхазия.

С 1997 года по 2006 год занимал различные должности в Государственной компании "Абхазвторресурсы".

С 2007 года по 2018 год был заместителем директора ООО "Флагман".

Женат, двое детей.