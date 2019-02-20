Ежегодные послания президента России Федеральному собранию

В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Согласно традиции на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального собрания и приглашенные. В Кремль приглашают членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного Совета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты России.

Оглашение послания обычно занимает около часа. Традиционно послания президента оглашались в Мраморном зале Кремля, построенном в 1982 году. В 2008 году президент Дмитрий Медведев перенес церемонию в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца.

В 2018 году она прошла в Манеже, это было обусловлено большей вместимостью и возможностью использования дополнительных технических устройств.

Впервые послание президента РФ Федеральному собранию было оглашено 24 февраля 1994 года Борисом Ельциным.

Президент России Владимир Путин впервые обратился с посланием Федеральному собранию 8 июля 2000 года. Он заявил о необходимости превратить Россию в сильное, эффективное государство, четко обозначил основные угрозы российскому обществу: его физическое старение, вымирание и связанное с этим невосполнимое оскудение нации; проблемы экономики, ее все более увеличивающееся отставание от передовых стран Запада; угрозы российскому федеративному устройству, основные из которых — губернский сепаратизм, плохая управляемость на местах, отсутствие в государстве единой, эффективной вертикали власти, взаимодействия различных ее уровней. Также Путин затронул ряд тем, касающихся социальных проблем, власти, партийного строительства, внешней политики.

3 апреля 2001 года президент России Владимир Путин выступил со своим вторым посланием Федеральному собранию, в котором подвел итоги проделанной работы со времени предыдущего послания, обозначил широкий круг проблем во всех областях жизни российского общества, пути их решения, определил приоритеты развития государства на ближайший год. Основу же послания составила социально-экономическая тематика.

18 апреля 2002 года президент РФ Владимир Путин представил Федеральному собранию ежегодное послание, основным лейтмотивом которого стало повышение конкурентоспособности России в мире. Основную часть послания президент посвятил экономическим и социальным проблемам государства. Путин еще раз резко раскритиковал правительство за низкий прогноз темпов роста экономики. В послании также говорилось о продолжении военной реформы и переходе к профессиональной армии, завершении военной стадии операции в Чечне, продолжении административно-государственной реформы в России, борьбе с бедностью в стране и путях ее преодоления.

16 мая 2003 года президент РФ Владимир Путин выступил с очередным ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. Качественно новой задачей глава государства назвал то, что уже в обозримом будущем Россия должна прочно занять место среди действительно сильных, экономически передовых и влиятельных государств мира. Указав на несовершенство экономической и политической систем страны, Владимир Путин заявил о необходимости радикального сокращения функций госорганов. Путин также поставил задачу удвоить за 10 лет валовой внутренний продукт и достичь полной конвертируемости рубля. Глава государства пообещал довести до конца процесс политического урегулирования в Чечне. Путин заявил также, что в 2007 году должен быть завершен переход к формированию частей постоянной готовности на профессиональной основе, а с 2008 года срок службы в армии по призыву должен сократиться до одного года.

26 мая 2004 года президент России Владимир Путин в пятый раз обратился с посланием Федеральному собранию РФ. Президент РФ поставил задачи по развитию страны не только на год или на четыре ближайших года, но и на более отдаленную перспективу. На первое место — и по важности, и по весу — в тексте послания президент вынес доступность жилья. Следующая задача, обозначенная в послании, — модернизация здравоохранения. Третий ключевой раздел документа — развитие образования.

25 апреля 2005 года, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ, президент России Владимир Путин дал оценку новейшей российской истории, а затем высказал свою позицию по многим важным вопросам — от коррупции чиновников до полномочий фискальных органов, от повышения зарплат бюджетников до привлечения инвестиций в экономику России. В качестве основной задачи президент обозначил построение эффективного государства в существующих границах и укрепление Российской Федерации.

10 мая 2006 года впервые на оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ было приглашено руководство Общественной палаты РФ. Самой острой проблемой в России президент назвал демографическую. Он обозначил пути решения этой проблемы: снижение смертности, эффективная миграционная политика и повышение рождаемости. В числе главных тем, связанных с безопасностью государства, которые отражены в ежегодном послании, — готовность России противостоять внешней угрозе и терроризму, укрепление режима нераспространения ядерного оружия и проблемы вступления России во Всемирную торговую организацию. Говоря о состоянии российского общества, президент отметил низкий уровень доверия людей к власти и крупному бизнесу.

Послание президента РФ Владимира Путина 26 апреля 2007 года было посвящено плану комплексной модернизации России в XXI веке. В нем были четко обозначены национальные приоритеты — рост национального благосостояния и пенсионная реформа, построенная на принципах софинансирования, определены механизмы их реализации и источники финансирования. Была поднята тема духовного и культурного единства народа, тема патриотизма, любви к единому Отечеству. Президент особенно отметил необходимость ужесточения ответственности за экстремистские действия.

В области внешней политики главным стало заявление президента об объявлении моратория на исполнение Россией положений договора ДОВСЕ.

5 ноября 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев обратился со своим первым посланием к Федеральному собранию. Глава государства уделил внимание вопросам обороны и безопасности, принятию антикризисных мер, борьбе с коррупцией. Медведев высказался за превращение России в один из ведущих мировых финансовых центров и предложил провести реформу политической системы России. Президент выступил за увеличение срока полномочий президента и парламента с четырех до шести и пяти лет соответственно, также он высказал ряд инициатив, касающихся, в том числе, процедуры назначения губернаторов, формирования Совета Федерации, в который входят представители от регионов, а также полномочий Федерального собрания и партийной системы страны.

12 ноября 2009 года президент России Дмитрий Медведев обратился со вторым ежегодным посланием Федеральному собранию большая часть которого была посвящена экономике. Главная мысль — структурные реформы дальше откладывать нельзя. Медведев поднял ряд тем, непосредственно касавшихся судебной системы страны, особое внимание уделил проблеме борьбы с коррупцией и адекватного применения уголовного наказания. Президент предложил ввести регулярные отчеты губернаторов перед местными парламентами, определить критерии численности депутатов в региональных собраниях и навести порядок в досрочном голосовании на местных выборах. Глава государства заявил о возможности сокращения количества часовых поясов в РФ и пересмотре целесообразности перехода России на летнее время. Для ученых Медведев предложил создать российский аналог «Силиконовой долины». Второе послание Медведева отличалось от всех предыдущих посланий президентов методом его подготовки. Впервые глава государства привлек общественность к обсуждению документа.

30 ноября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию отреагировал на самые острые и болезненные для российского общества вопросы, к которым он отнес взяточничество и махинации при госзакупках, волокиту чиновников при предоставлении государственных услуг. Одним из самых важных для бизнеса заявлений стало озвученное Медведевым решение о снижении на два года ставки страховых взносов для малого бизнеса, работающего в производственной и социальной сферах, до 26% вместо установленных 34%. В документе нашли отражение и такие темы как конфликт экологов и строителей по поводу Химкинского леса, бездействие должностных лиц и жесткая расправа в станице Кущевской, бесправность сирот и возросшее количество преступлений против детей, катастрофическая нехватка детских садов и помощь многодетным. В частности, глава государства выступил с идеей наделять земельными участками многодетные семьи.

Четвертое послание Дмитрия Медведева к парламенту было оглашено 22 декабря 2011 года. Президент России озвучил планы по масштабной реформе политической системы, предложив вернуться к прямым выборам губернаторов и изменить систему парламентских выборов. Он также предложил рассмотреть вопрос о создании в России общественного телевидения.

12 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Для Путина это послание стало девятым — в 2012 году он в третий раз занял пост главы государства, но впервые на шестилетний срок. В своей речи президент сформулировал принципиальные вопросы движения вперед на долгосрочную перспективу, для настоящего и для будущего страны. Президент заявил, что Россия в течение четырех-пяти лет должна полностью обеспечить свою независимость по основным видам продовольствия, а затем стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. Глава государства также призвал в предстоящее десятилетие как минимум удвоить объем дорожного строительства и обеспечить транспортную связанность и единство всей российской территории. Путин призвал парламент поддержать ограничения для чиновников и политиков на собственность, счета и ценные бумаги за рубежом. В послании президент уделил особое внимание проблемам образования, оплаты труда бюджетников и демографии. Также прозвучали задачи расширения среднего класса за счет квалифицированных бюджетников, создания инвестиционной карты России, ограничения массовой неквалифицированной миграции.

В 2013 году ежегодное послание президента Федеральному собранию было оглашено 12 декабря, в день двадцатилетия Конституции (была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием). В послании Владимир Путин отметил основные направления внутренней и внешней политики страны, подтвердил курс на борьбу с офшоризацией отечественной экономики и подсказал правительству ряд конкретных жестких мер, которые, помогут от слов перейти к делу. Президент России затронул также вопросы реформы местного самоуправления, общественного контроля, банковского надзора, образования, межнационального мира и трудовых мигрантов и другие.

4 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором дал оценку международной и внутриполитической обстановки, социальной и экономической сферы. Основными темами экономической части послания президента стали амнистия капитала и облегчение условий работы бизнеса, также президент довольно подробно остановился на вопросах расходования госсредств, на задачах образования, здравоохранения и подготовки кадров, на проблемах внешней политики.

3 декабря 2015 года президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором были озвучены вопросы безопасности и обороноспособности страны в условиях борьбы с международным терроризмом, темы экономического развития России и социальной поддержки ее граждан.

Одна из главных новостей в социальной сфере — решение продлить заканчивающуюся в 2016 году программу материнского капитала еще как минимум на два года, в экономической — продление программы амнистии капитала на полгода. Путин также поручил создать агентство по технологическому развитию, пообещал поддержку таким отраслям, как строительство, машиностроение, автомобильная и легкая промышленность, призвал быть готовым к тому, что низкие цены на нефть и внешние ограничения могут затянуться надолго. В послании президент уделил большое внимание агропромышленному сектору, в частности, предложил сделать так, чтобы через пять лет страна могла без импорта обеспечить себя продуктами.

1 декабря 2016 года Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием, в котором затронул актуальные социальные и политические вопросы, отдельно выразив благодарность за единство и сплоченность россиян в сложных условиях. Президент также уделил особое внимание таким темам, как экономический рост, борьба с коррупцией, международные отношения, политика в сфере образования и здравоохранения. Первую часть послания президент посвятил внутрироссийским проблемам и задачам в социальной сфере. Вторая часть его выступления была посвящена решению серьезных экономических вызовов, а завершающая — внешней политике страны Основным лейтмотивом внешнеполитической части послания президента РФ стала готовность России к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, кто в этом заинтересован. Путин выразил озабоченность возникновением новых разломов и конфликтов в мире, которые возникают на политической и религиозной почве, причем даже в относительно благополучных странах, где открывается дорога авантюристам, переворотам и анархии.

В 2017 году Владимир Путин не выступал с обращением к Федеральному собранию, оно было перенесено на 1 марта 2018 года. Церемония оглашения состоялась в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж». Владимир Путин назвал отставание главной угрозой для страны, которую нужно преодолеть, как тяжелую болезнь, а приоритетом власти — благосостояние граждан. Президент обозначил задачи в сфере экономического развития страны, заявив о необходимости обеспечить темпы роста выше мировых и отметив, что низкий уровень инфляции дает дополнительные возможности. В числе возможных проблем в росте экономики Путин назвал «провал» в сфере демографии, призвав ответить на этот вызов.

Значительное внимание глава государства уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.

Выступление президента заняло почти два часа и впервые сопровождалось демонстрацией мультимедийных материалов — графиков, диаграмм и видеороликов.