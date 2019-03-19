Биография Марлена Хуциева

Марлен Мартынович Хуциев (Хуцишвили) родился 4 октября 1925 года в городе Тбилиси (Грузия). Отец погиб в годы репрессий, мать, Нино Утенелишвили, была актрисой.

Хуциев учился в московской школе, заканчивал учебу в Тбилиси, куда вернулся с матерью. Поступал в Академию художеств, но не прошел по конкурсу. В 1944 году начал работать на Тбилисской киностудии помощником художника комбинированных съемок.

В 1950 году Хуциев окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Савченко). С 1953 года работал ассистентом по дубляжу на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, а в 1955 году Борис Барнет пригласил его вторым режиссером в фильм "Ляна".

В 1955-1958 годах Хуциев работал режиссером на Одесской киностудии; в 1959-1965 годах был ассистентом режиссера Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького; с 1965 года — режиссер киностудии "Мосфильм" (ныне киноконцерн "Мосфильм").

В 1968-1972 годах Хуциев был художественным руководителем Творческого объединения "Экран" Центрального телевидения.

Марлен Хуциев — режиссер-постановщик фильмов "Градостроители" (1950), "Весна на Заречной улице" (1956), "Два Федора" (1958) "Застава Ильича" (1964), "Июльский дождь"(1966), "Был месяц май" (1970), "Алый парус Парижа" (1971), "Послесловие" (1983), "Бесконечность" (1991), "Невечерняя" (2007, не был завершен).

В ряде фильмов Марлен Хуциев выступал как автор или соавтор сценариев ("Улица молодости", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность").

Он также снял документальные фильмы "И все-таки я верю" (1972) и "Люди 1941 года" (2001).

В театре "Современник" Хуциев поставил спектакль "Случай в Виши" по пьесе Артура Миллера (1967, возобновлен в 1986). Как актер снялся в нескольких фильмах: "Интервенция" (главнокомандующий), "Гори, гори, моя звезда" (князь), "В день праздника" (восточный гость), "Карл Маркс, молодые годы" (Луи Блан).

С 1978 года Хуциев вел мастерскую режиссуры игрового кино во ВГИКе, с 1987 года по 2009 год — заведующий кафедрой режиссуры игрового кино, профессор.

Марлен Хуциев неоднократно избирался секретарем Союза кинематографистов СССР, был президентом Гильдии кинорежиссеров России.

В 1994-1995 годах был президентом кинофестиваля "Окно в Европу".

В декабре 2008 года избран председателем Союза кинематографистов. В марте 2009 года Пресненский суд Москвы признал итоги VII съезда СК, на котором Хуциев был избран председателем, незаконными.

Хуциев — почетный член Российской академии художеств, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Марлен Хуциев — общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме — "Золотой пластиной". В 1970 году фильм Хуциева "Был месяц май" получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ "Злата Прага" в Праге. Фильм "Бесконечность" стал обладателем приза имени Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).

Марлен Хуциев — народный артист СССР (1986), лауреат Государственной премии РФ (1993), лауреат премии "Золотой Овен" за 1995 год, приза города Санкт-Петербурга "Живая легенда отечественного кино" — V КФ "Виват кино России! " (Санкт-Петербург, 1997), приза Президента РФ "За выдающийся вклад в развитие российского кино" — ОРКФ "Кинотавр-99" (Сочи), Премии мэрии Москвы (1999, за уникальный вклад в развитие культуры Москвы).

В 2003 году Марлен Хуциев был награжден призом "Киногерой года" фестиваля "Сталкер" — за права человека". Лауреат Национальной премии в области документального кино и телевидения "Лавровая ветвь" за 2002 год в категории "За вклад в кинолетопись", премии "Триумф" (2004), премии "Ника" в номинации "Честь и достоинство" (2006).

Он награжден медалью "За доблестный труд" (1970), орденом "Знак Почета" (1975), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1996), III (2000) и II (2006) степеней, орденом Почета (2010).

Супруга Марлена Хуциева — Ирина Соловьева; окончила ВГИК, работала членом сценарной редколлегии киностудии имени Горького. Сын — Игорь Хуциев; окончил режиссерский факультет ВГИКа, учился у Михаила Ромма и Льва Кулиджанова.

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