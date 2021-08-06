Выучить язык и оцифровать его: как адыг Нарт Тлыш нашел себя в Абхазии

О том, как программист из Иордании Нарт Тлыш переехал жить в Абхазию и стал заниматься развитием абхазского языка, читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Репатриант Нарт Тлыш родился и вырос в Иордании, там получил образование и первую работу. Предки Нарта покинула Кавказ во времена махаджирства. Нарт относит себя к последнему поколению потомков махаджиров, которые знают о своей исторической родине, о ее культуре, нраве, быте, мечтают посетить Абхазию и, как поступил Нарт, связать свою жизнь с ней.

В поиске себя

Нарт с детства мечтал посетить свою историческую родину, чувство любви к своей истории и понимание своего происхождения культивировались в семье Тлыш. Отец Нарта адыг, а мать убышка, они воспитывали своих детей на Нартском эпосе и кавказских традициях.

В Иордании кавказцы, покинувшие свою родину в период махаджирства, селились недалеко друг от друга. Адыги, черкесы, абазины, убыхи и абхазы жили по соседству и считали себя одним народом. Там, где вырос Нарт, адыгов было больше, и в этом районе многие говорили и знали черкесский язык. Нарт до шести лет не знал арабского, и в первый год в школе он не понимал учителей и учеников.

"Сложно расти и жить в чужой стране, не перенимая ее традиции и культуру, при этом сохраняя свою идентичность. У многих репатриантов происходят внутренние конфликты. Мы всегда пребываем в статусе беженцев и всегда ищем свое место и свой дом. Все хотят гордиться своим происхождением, но при этом быть частью мира, в котором они проживают жизнь. Новое поколение понемногу забывает традиции исторической родины, и под влиянием глобализации мы сливаемся с той страной, в которой живем", - объясняет репатриант.

По словам Нарта, он постоянно искал свое место под солнцем, обрести свой "дом" и душевную гармонию ему не удавалось. Получив образование программиста, Нарт долгое время работал по специальности в Иордании, затем отправился за новыми возможностями в Америку. Специалисту его профессии найти работу в США было не сложно, Он объехал всю страну и за четыре года успел пожить и поработать во многих штатах, но назвать Америку домам ему не удалось.

"Мне исполнилось 30 лет, и я все еще продолжал искать свое место в мире. В 2016 году я решил оставить Америку и переехать жить на Кавказ. Попасть в Абхазию оказалось несложно, я отправил письмо в МИД Абхазии, и мне выслали разрешение посетить страну", - вспоминает репатриант.

Новая жизнь

Нарт Тлыш по прибытии в Абхазию обратился в Госкомитет по репатриации. Ему предложили признать себя абхазом и в короткий срок репатрианту был бы выдан паспорт гражданина страны. Принять такое предложение оказалось для Нарта неприемлемым, с детства ему говорили, что он адыг, и менять сейчас свою идентичность, по мнению молодого человека, было неправильно. Паспорт гражданина Абхазии у Нарта все еще нет.

"В Абхазии я был один и никого не знал, но мне повезло встретить добрую женщину Лиду Хагба. Она сидела возле дома, когда я немного растерянно с сумками в руках искал себе жилье. Лида Хагба нигде не работала и давно была на пенсии, она заметила меня издалека и стала расспрашивать о том, откуда я приехал и чем занимаюсь, она пригласила меня пожить в своей семье, пока не адаптируюсь к новой жизни в Абхазии", - продолжает Нарт.

Первую работу программисту помогла найти Лида Хагба, она жила неподалеку от Национальной библиотеки, и услышала о вакансии системного администратора. Нарт прошел небольшое собеседование и его приняли на работу. В национальной библиотеке репатриант проработал полтора года. Работа Нарта устраивала, он чинил выходившую из строя компьютерную технику и работал над созданием веб-сайта для библиотеки. В свободное время программист изучал абхазский язык. Новая жизнь Нарта шла спокойно и размерено. В конце 2017 года вышел закон, который запрещал негражданам Абхазии работать в государственных учреждениях страны. Об этом ему сообщил директор библиотеки и с большим сожалением попросил его уйти.

Нарт начал изучать язык в фонде развития абхазского языка. Преподаватель Диана Шамба давала ему бесплатные уроки грамматики. Но время шло, а на абхазском он так и не говорил, чтобы исправить ситуацию, Нарт на полгода "забыл" все известные ему языки и в общении с людьми, с друзьями, в магазине и на работе он использовал только абхазский язык, что позволило программисту свободно заговорить на абхазском языке.

"Я постоянно записывал новые фразы, учил тексты и грамматику, говорят абхазский язык сложный и его трудно выучить, я не согласен, выучить его не сложно, если использовать его в обиходе каждый день", - говорит он.

Развитие и продвижение абхазского языка стало новой работой Нарта. Фонд развития абхазского языка предложил репатрианту работу программиста. В свою очередь Нарт поставил перед собой задачу цифровизировать абхазский язык, сделать его популярным используя компьютерные программы и приложения.

"Если наш язык не войдет в сферу цифровизации, он может исчезнуть. Голосовые приложения, навигаторы, автопереводчики и другие программы способны оживить язык, сделать его популярным и востребованным", - продолжает репатриант.

Нарт приступил к работе, и первым делом он решил найти программу, которую можно использовать в изучении языка.

© Foto / предоставлено Нартом Тлыш Репатриант из Иордании Нарт Тлыш

Многие коммерческие компании продают исходных код созданных приложений операционных систем, такие гиганты в мире IT как Apple, Google, Microsoft продают исходный код своих приложений, защищая авторские права своего производства, но также они создают аналогичные программы, в которых оставляют исходный код в свободном доступе. Такие программы стали целью Нарта. Свое внимание программист сосредоточил на приложение "Common voice", это приложение принадлежит компании Microsoft,оно будет содержать 2000 часов абхазской речи, по которой все желающие выучить язык смогут его использовать.

"У нас есть возможность создать базу двух тысяч часов абхазской речи, использовать восемь тысяч голосов, эта база будет доступна в аудио- и текстовом формате. Если осуществить этот проект и создать такую обширную базу абхазской речи, мы сможем освоить и другие речевые приложения", - делится программист.

Во время работы над приложением Нарт столкнулся с еще одной проблемой. Произведения абхазских писателей и публицистов имеют авторские права, поэтому использовать их тексты в приложении Common voice невозможно. Нарту Тлыш обратился с просьбой ко всем абхазским писателям, редакторам и журналистам предоставить Госкомитету по языковой политике труды на абхазском языке без авторских прав. На данном этапе необходимо собрать голосовую и печатную базу данных для создания онлайн переводчиков и разговорников.

Абхазский Linux

Двенадцать лет назад был начат проект при Абхазском государственном университете, в котором принимали участие программисты из Санкт-Петербурга и Татарстана. Совместно с абхазскими лингвистами специалисты создали абхазскую версию операционной системы Linux . Продленная специалистами работа осталась на диске в одном экземпляре, проект перестали финансировать, и программа была не реализована.

О работе Нарта узнали в Абхазском университете и передали ему единственный экземпляр этой программы. Нарт планирует продолжить начатую 12 лет назад работу, за это время программа сильно устарела, и он планирует заняться ее обновлением. В планах у Нарта продолжить создавать новые приложения на абхазском языке. По его словам, мы находимся в таком положении, когда возникла острая необходимость спасать свой язык, и цифровые технологии являются важным подспорьем в достижении этой цели.