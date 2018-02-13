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Сервис по доставке валентинок запустили в московском метро

"Валентинки" во все концы Москвы: Почта России и Метрополитен запустили акцию

© Sputnik. Евгений Одиноков
Общество
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Отправить "валентинку" в любой конец Москвы станет возможным благодаря специальному сервису по доставке открыток. Почта России совместно с Метрополитеном запустили этот проект специально для влюбленных.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Москвичи смогут отправить бесплатные открытки любимым вплоть до вечера среды, об этом в своем интервью РИА Новости рассказала замначальника московского метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"На 18 стойках "Живое общение" можно будет поздравить своих любимых людей, заполнить прекрасные открытки, поздравить их и написать, как вы их сильно любите", — рассказала Темникова.

Стойка "Живое общение" установлена на 13 станциях метро и пяти станциях Московского центрального кольца (МЦК).  Всего заготовлено 2 тысячи открыток.

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© Фото: Unsplash
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Сервис по доставке открыток также работает на станциях метро "Курская", "Арбатская", "Пушкинская", "Парк Культуры" и "Комсомольская", а также на станциях МЦК "Лужники", "Площадь Гагарина" и "Деловой центр".

Более того, одинокие сердца могут "попытать" счастье и найти свою "половинку".

"На станции "Курская" и станции МЦК "Площадь Гагарина" установили специальную доску для знакомств, на которой можно оставить свою фотографию и номер телефона. Доска для знакомств установлена для тех, кто еще не встретил свою вторую половинку, но мечтает об этом", — отмечает Темникова.

Метрополитен такую акцию организует второй год, впервые к акции присоединилась Почта России.

"Эта акция впервые проходит совместно с метрополитеном, чему мы несказанно рады, потому что предназначение как почты, так и метрополитена — объединять людей. Конечно же, в этот прекрасный праздник мы не смогли пройти мимо", — рассказала региональный управляющий макрорегиона Москва Почты России Алла Бондаренко.

Представители Почты России заверили, что ни одна "валентинка" не потеряется и будет доставлена адресату, "только если адрес будет указан верно", уточнили представители Почты России.




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