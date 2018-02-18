Команда "Что? Где? Когда?" из Абхазии выиграла первую игру Высшей лиги в Сочи

В первой игре Высшей лиги по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", состоявшейся в Сочи 17 февраля, принимали участие команды из сочинских вузов, средне специальных образовательных учреждений и молодежных общественных организаций.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда из Абхазии победила в первой игре Высшей лиги интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" в Сочи, сказала в интервью Sputnik член команды Манвел Депелян.

"Это отборочный турнир к региональным соревнованиям в Краснодаре, а потом выход во всероссийский уровень. Эта была первая игра из трех, нас пригласили принять участие как гостевую команду", — добавил он.

Абхазские игроки набрали 16 баллов из 36, отрыв от второго места, которую заняла команда из Сочи "Гвардия от ума", составил восемь баллов.

© Sputnik Анжелика Бения "Своя игра" абхазских знатоков

"Вторая игра Высшей лиги "Что? Где? Когда? состоится в марте, а заключительная в апреле. А в конце мая победитель уже выходит на уровень Краснодарского края. Мы регулярно играем в наших местных играх. Вопросы были из разных областей, но в основном они касались истории и литературы", — заключил Депелян.

В первой игре Высшей лиги по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", состоявшейся в Сочи 17 февраля, принимали участие команды из сочинских вузов, средне специальных образовательных учреждений и молодежных общественных организаций. Всего в первой игре Высшей лиги было представлено 23 команды.