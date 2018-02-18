Команда "Что? Где? Когда?" из Абхазии выиграла первую игру Высшей лиги в Сочи

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда из Абхазии победила в первой игре Высшей лиги интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" в Сочи, сказала в интервью Sputnik член команды Манвел Депелян.
"Это отборочный турнир к региональным соревнованиям в Краснодаре, а потом выход во всероссийский уровень. Эта была первая игра из трех, нас пригласили принять участие как гостевую команду", — добавил он.
Абхазские игроки набрали 16 баллов из 36, отрыв от второго места, которую заняла команда из Сочи "Гвардия от ума", составил восемь баллов.
"Вторая игра Высшей лиги "Что? Где? Когда? состоится в марте, а заключительная в апреле. А в конце мая победитель уже выходит на уровень Краснодарского края. Мы регулярно играем в наших местных играх. Вопросы были из разных областей, но в основном они касались истории и литературы", — заключил Депелян.
В первой игре Высшей лиги по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", состоявшейся в Сочи 17 февраля, принимали участие команды из сочинских вузов, средне специальных образовательных учреждений и молодежных общественных организаций. Всего в первой игре Высшей лиги было представлено 23 команды.