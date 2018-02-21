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Открытие центров выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу

К ЧМ по футболу в Москве организуют палаты для пьяных болельщиков

© Sputnik. Анар Мовсумов
Общество
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Ранее МВД России рекомендовало властям регионов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, ограничить продажу алкоголя в дни игр рядом со спортивными объектами.

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Зоны для оказания помощи болельщикам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, будут организованы в Москве на период проведения чемпионата мира по футболу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Открытие центров выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу
© Sputnik. Сергей Пивоваров
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Ранее МВД России рекомендовало властям регионов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, ограничить продажу алкоголя в дни игр рядом со спортивными объектами.

"На период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года департаментом здравоохранения города Москвы будут организованы специальные палаты (зоны) для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", — сообщили агентству в департаменте в понедельник.

Там пояснили, что они будут созданы на базе ГКБ им. С.П.Боткина, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова, а также в ГБУЗ "Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы".

Матчи ЧМ-2018 пройдут ‪с 14 июня по 15 июля ‬на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.




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