Умер исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут"

В последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Мексиканский актер Рохелио Герра, исполнивший главную роль в известном телесериале "Богатые тоже плачут", умер в Мексике на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой Национальную ассоциацию исполнителей.

По неподтвержденным данным, актер скончался в результате остановки дыхания.

"Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, участвовал во многих проектах. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям", — говорится в заявлении.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de @ANDIMexico comunican el fallecimiento del intérprete Rogelio Guerra.

Actor de teatro, cine, televisión y doblaje, participó en un sin número de producciones.

A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. pic.twitter.com/VthqTZRYIe — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) February 28, 2018

Рохелио Герра начал карьеру в 1958 году, снялся в 100 кинопроектах. Мировую известность актеру принесла роль Луиса Альберто в "Богатые тоже плачут", который стал вторым зарубежным сериалом, показанным в СССР.