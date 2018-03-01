15:07 01 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Свечи на тарелке

Умер исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут"

© flickr.com/ Peter Becker
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0

В последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Мексиканский актер Рохелио Герра, исполнивший главную роль в известном телесериале "Богатые тоже плачут", умер в Мексике на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой Национальную ассоциацию исполнителей.

По неподтвержденным данным, актер скончался в результате остановки дыхания.

"Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, участвовал во многих проектах. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям", — говорится в заявлении.

Рохелио Герра начал карьеру в 1958 году, снялся в 100 кинопроектах. Мировую известность актеру принесла роль Луиса Альберто в "Богатые тоже плачут", который стал вторым зарубежным сериалом, показанным в СССР.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева
    Языковой вопрос

    Дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сенатор Дарига Назарбаева высказалась по поводу распоряжения отца перевести деятельность органов власти на казахский язык.

  • Лавина. Архивное фото
    Снежная смерть

    Семья российских туристов попала под лавину на горнолыжной базе в кыргызском Караколе - двух взрослых удалось спасти, девятилетняя девочка погибла.

  • Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
    Белорусы в НАТО

    Спасатели из Беларуси примут участие в учениях Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы - EADRCC NATO.

  • Латвийские пенсионеры
    Прощения просим!

    Минфин Латвии принес извинения за выставленную на своем сайте инфографику, в которой указывался невероятный для большинства жителей страны размер пенсий в 1700 евро.

  • Здание Литовского сейма зимой
    Парламентская переработка

    Вице-спикер Сейма Литвы Рима Башкене раскритиковала парламент за чрезмерную продуктивность, заявив, что такая активность не гарантирует эффективности.

  • Лидер Партии действие и солидарность Молдовы Майя Санду
    По стопам Мюнхгаузена

    Представители Международного валютного фонда заявляют, что лидер Партии действие и солидарность Майя Санду солгала о содержании беседы с одним из представителей МВФ.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Театр марионеток Архипа Лабахуа
История марионеток с абхазской судьбой
Собчак облила Жириновского водой во время дебатов
Эмоциональные дебаты: как Собчак "ответила" Жириновскому
Как получить потребительский кредит
Кредит от Сбербанка Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia