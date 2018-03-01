Найти работу в социальной сети: Facebook запускает новый сервис

Она позволит искать работу или подбирать персонал с помощью социальной сети.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Команда Facebook запускает новый сервис, который поможет найти работу жителям 40 стран мира, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Life.ru.

"В прошлому году этот сервис был доступен в США и Канаде. Теперь им смогут воспользоваться жители ещё 40 стран. Точный список не приводится, однако система уже отображает вакансии в Москве", — говорится в сообщении.

Пользователи, находящиеся в поиске работы, в профильной вкладке смогут просматривать вакансии, которые были размещены другими пользователями. С помощью сервиса можно отправить потенциальному работодателю резюме и, в случае если он проявил интерес, договориться о собеседовании.