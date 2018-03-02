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Министр культуры Эльвира Арсалия поздравила Народного артиста Абхазии Заура Чанба с 80-летним юбилеем.

Вживался в каждую роль: Народный артист Абхазии Заур Чанба отмечает юбилей

© Sputnik. Сария Кварацхелия
Общество
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Министр культуры Эльвира Арсалия поздравила Народного артиста Абхазии Заура Чанба с 80-летним юбилеем.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Народного артиста Абхазии Заура Чанба в 80-й день рождения поздравили в родном Абхазском драматическом театре. Уже у самого входа в культурный храм, юбиляр стал принимать поздравительные ноты со стороны своих коллег, с которыми он проработал практически всю свою жизнь.

Проходим вместе с Зауром Чанба на второй этаж, где находится VIP-гримерная, – специально выбранная для юбиляра. В коридоре в черкеске с распростертыми объятиями встречает актер Сергей Габния.

"Зурик, поздравляю тебя! Мы с тобой впервые познакомились во время студенчества, когда ты еще учился в Тбилисском университете", – начал он.

Спустя еще несколько лет актеры встретились уже на сцене Абхазского Государственного театра имени Самсона Чанба, где Заур Чанба дебютировал в спектакле "Призраки" Дмитрия Гулия.

"Когда я пришел в Абхазский театр, первая моя роль была в спектакле "Призраки" Дмитрия Гулия. Параллельно также шел и другой спектакль – "Голый король", – с ностальгической улыбкой вспомнил юбиляр.

Всех ролей Заур Чанба и не вспомнит, но что удивительно, у актера нет любимых ролей.

Заур Чанба во время одного из выступлений

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                    Фото:  из архива Заура Чанба
Заур Чанба во время одного из выступлений

"За всю мою карьеру было очень много ролей. Всех сейчас и не вспомнить. И каждая роль для меня – как собственное дитя – нет лучших или худших. Я все роли любил, во все роли вживался. Но бесспорно одно – больше всего мне нравился жанр сказки", – отметил он.

Театр, как признается Заур Чанба, – его родной дом.

"Театр – это мой родной дом. Здесь вся моя жизнь прошла. Да, было сложно. Зарплата была маленькая. Но мы посвятили жизнь любимому делу – театральному искусству", – сказал юбиляр.

В то время, как Заур Чанба вспоминал былые времена, поздравить его пришла сотрудница театра Зуля Кокоскир. Но Зуля пришла не с пустыми руками, а с фотографиями, которые были сделаны в далекие 60-е, когда творческий путь Чанба только-только начинался.

"Заур Дмитриевич, с днем рождения Вас! – поздравила она Народного артиста. – Вот, я принесла фотографии со спектакля "Призраки". Это 1962 год. Мне очень нравятся эти фотографии, решила Вам показать, напомнить".

Народного артиста Абхазии поздравила и министр культуры республики Эльвира Арсалия.

"Спасибо, что сегодня посетили нас. Поздравляем Вас с юбилеем. Желаем здоровья, долгих лет. Вы много лет трудились в Абхазском драматическом театре. В лучшие годы театра, вы исполняли лучшие роли спектаклей, которые ставились там. И помимо этого, Вы  много участвовали в культурной жизни республики. Вы, безусловно, пример для подрастающего поколения",  – поздравила Эльвира Арсалия.

Министр культуры Эльвира Арсалия поздравила Народного артиста Абхазии Заура Чанба с 80-летним юбилеем.
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Министр культуры Эльвира Арсалия поздравила Народного артиста Абхазии Заура Чанба с 80-летним юбилеем.

Народный артист Заур Чанба родился 2 марта 1938 года. Творческая деятельность артиста началась на сцене Абхазского театра им.С.Чанба с роли в cпектакле "Призраки" по произведению Дмитрия Гулиа.

Заур Чанба обладает ярким сценическим талантом, на абхазской сцене в разные времена он исполнял роли в постановках "Голый король" Шварца, "Совесть" Павловой, "Песня о скале" Шинкуба, "Последний из ушедших" Шинкуба и многих других.

22 августа 2014 года за вклад в развитие абхазского искусства Зауру Чанба было присвоено почетное звание "Народный артист Республики Абхазия".




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