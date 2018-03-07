Первая гражданка в авиации

– Марианна, вы единственная летчица из Абхазии. Расскажите, когда и как вы решили стать пилотом гражданской авиации, где получили образование? © Sputnik. Л. Носов Юбилей вертолетного рекорда: 60 лет полету Азиза Авидзба

– Да, действительно, я единственная на сегодняшний день летчица из Абхазии. Если говорить о России, то встречаются девушки пилоты, хотя их очень мало. Выбрала эту профессию благодаря маме. Она у меня боевая во всех смыслах этого слова. Все начиналось так: после окончания школы, в период сдачи экзаменов (а это был 2010 год), пошли с мамой и посмотрели, какие есть лимиты в Российскую Федерацию. Меня больше заинтересовали два из них, первый – в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, второй — в Ульяновское высшее авиационное училище. Я выбрала первый. После чего утвердили дату сдачи экзаменов в 10-ой школе по данному лимиту (я была, конечно же, не одна, одновременно поступал и парень). Сдавали физику, математику и русский язык. А у меня аналитический склад ума, поэтому технические специальности это именно то, что я люблю. Я прошла это испытание и поступила в СПбГУГА. Но оказалось, что это еще не все. Один из представителей СПбГУГА позвонил мне и сказал, чтобы я явилась на повторные экзамены в Санкт-Петербург. Я, конечно, расстроилась, но выхода не было. Мама оперативно занялась билетами и в тот же день отправились поездом в далекий и красивый Петербург. Таким образом, прибывши на место, я также повторно сдала три экзамена по ЕГЭ — математику, русский язык и профессиональное испытание на логическое мышление. Плюс ко всему проверили полностью организм на пригодность к данной специальности. Медкомиссия была жесткой, все очень серьезно. В итоге все прошло успешно, и вышел приказ о зачислении. Тогда у меня радости не было предела. Довольные, с мамой отправились снова в Абхазию, чтоб собрать вещи и подготовиться к учебе. Приступила к обучению 1 сентября 2010 года.

– Какой период подготовки предшествовал первому полету? © Фото: архив Федора Кузнецова Абхазия в небе: рекорды и подвиги

– При поступлении нас сразу не сажали за штурвал. Мы так же, как и все, на общих основаниях целых три года учились по основным дисциплинам, которые преподают в вузах. Особенно делали акцент на английском языке, физике, химии, математике и дисциплинам по специальности, в частности навигация — это основная дисциплина в авиации, геоинформационные основы навигации (картография, геодезия, астрономия), метеорология и метрологическое обеспечение полетов, авиационные приборы и физическая подготовка была не менее важной. Подготовка проходила очень серьезно, требования были жесткими. Только из-за одной дисциплины геоинформационные основы навигации отчисляли "пачками", так как она была очень сложной. А я справилась с ней с первого раза и безо всяких проблем, потому что своевременно все изучала. Кстати, по утрам у нас было построение, где наш заведующий факультетом приучал к порядку.

Практика сначала проходила на летных тренажерах, они находились в специальных зданиях, куда пускали только по студенческим билетам. Все было обустроено аналогично самолету, в 3D моделировании, и летали по схемам. Так сдавали экзамены и зачеты. Нужно было набрать определенное количество налета часов. Без этого на реальный самолет не пускали, так как от этого зависела наша жизнь. Позже, после 3-го курса начались полеты на самолетах типа Diamond DA-40 NG. Вот тогда и начался период адреналина. В первых полетах присутствовал с нами и инструктор. И после определенного налета часов сдали практические экзамены, после этого уже теоретические — это государственные экзамены и защита диплома.

– Расскажите, что вы ощутили в первый раз, сидя не в пассажирском кресле, а в кабине пилотов, было волнение или страх?

© Фото: из архива семьи Авидзба Штурман Мери Авидзба: в небе "ночная ведьма"

– Страха не было, даже, наоборот, приятные, положительные эмоции, но волнение, безусловно, было. Летала с удовольствием, но для того чтобы летать, требовали очень жесткие теоретические знания, супер быстрое мышление и подсчеты в уме. Все это я могла, поэтому и проблем не возникало. Но чтоб этого добиться, училась и днями, и ночами.

– За время вашей практики были какие-то внештатные ситуации, если да, как вы с ними справлялись?

– Внештатные ситуации были и бывают. Но при непредвиденной ситуации главное — не паниковать, а грамотно принимать решения, иначе пострадают все пассажиры, находящиеся на борту. Причиной внештатных ситуаций в основном служат погодные условия: грозы, снегопад, плохая видимость, сильный ветер и так далее. Самолет в небе можно сравнить с каплей в море, например, при болтанке его подбрасывает, как перышко в воздухе, только намного жестче. Бывало и сближение самолетов, но для нас это не является проблемой, так как этому нас обучали. И в критических ситуациях мы срабатывали грамотно, главное, оперативно и четко. Так что, уважаемые пассажиры, не бойтесь самолетов, не бойтесь полетов. В авиацию неподготовленных и больных по состоянию здоровья не берут.

– Каково женщине в авиации, все же в этой профессии вас намного меньше?

– То, что я женщина – ничего не значит. Да, от природы мужчины наделены жестким характером, физической силой, мужеством, но и женщины не менее устойчивы к стрессу, духовно сильны. А я занимаюсь уже более 15 лет спортом, каратэ, поэтому у меня физическая сила также очень хорошо развита. В школьные времена, на уроке НВП, полную разборку и сборку автомата делала за 28 секунд. Так что женщины только внешне такие хрупкие, и не стоит их недооценивать, а нужно ценить, уважать и любить. Все остальное мы в силах сделать! © Sputnik / Томас Тхайцук "Ночная ведьма" из Абхазии

– По каким маршрутам вы летаете?

– Маршруты проходят по всей России, а именно: Москва-Сочи-Москва, Москва-Екатеринбург- Москва, Москва-Анапа-Москва, Москва-Махачкала-Москва, Москва-Санкт-Петербург-Москва и много других маршрутов.

– Что особенного в профессии пилота гражданской авиации?

– Самое привлекательное – это красота, открывающаяся сверху, восход и заход солнца, просто не передать словами, нужно это самому увидеть и почувствовать. Особенность и в высоте, адреналине. Больше всего мне нравится взлет и заход на посадку. Поэтому и летать не страшно, о страхе даже и не думаешь.

– Хотели бы когда-нибудь приземлиться в аэродроме Бабушара?

– Насчет аэропорта в Бабушаре болит сердце. Очень жаль, что он находится в таком состоянии, и правительство не может выделить деньги хотя бы на ремонт. Если возобновить полеты, то экономика в стране улучшится в разы, мирные жители начнут зарабатывать на туристах. Да и самим туристам очень понравится удобство данного аэропорта. Будут напрямую лететь к нам в Абхазию, а не задерживаться в Сочи. Для начала необходимо наладить контакт с Российской Федерацией и осуществлять полеты в российские аэропорты. А потом уже обговорить данный вопрос с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

– У вас был самый запоминающийся полет и самый сложный?

– Самым запоминающимся полетом был первый. Когда знаешь, что за спиной находятся пассажиры, то появляется страх, но страх не за себя, а за них. В таком случае включаю всю бдительность, желаю пассажиром приятного полета, начинаю взлет.