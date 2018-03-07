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Выращивание тюльпанов теплице Великого Новгорода

Как не прогадать с букетом: советы флориста

© Sputnik. Konstantin Chalabov
Общество
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С праздником, дорогие женщины! (7)
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Громоздкие букеты сейчас не в моде, утверждают цветочные эксперты.

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Флорист рассказал Sputnik Казахстан о том, как правильно выбирать цветы для любимых женщин.

Цветы
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Чего хотят женщины: идея подарка на 8 Марта

Каждая женщина подтвердит, что красивый букет роз растопит даже самое холодное сердце, вызовет улыбку и даже настроит на романтический лад. И если мужчины до сих пор этого не поняли, то значит вы не дарили цветов просто потому, что не знали, как правильно их выбирать.

Sputnik обратился за советом к флористу из солнечного и цветущего Узбекистана Донияру Усмонжонову, который дал пять простых и беспроигрышных советов, которые непременно помогут найти путь к расположению женщины.

Итак…

Миллионами алых роз не каждый художник может позволить себе украсить площадь. Однако недорогая, но красивая и со вкусом составленная композиция непременно порадует вашу даму сердца в любое время года. На 8 Марта флорист рекомендует дарить тюльпаны – цветы сезонные, конечно, но женщины любят их получать с первыми лучами весеннего солнца. И помните: букет из гвоздик вряд ли порадует вашу женщину. Все-таки, приобретаются они по другому случаю…

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Дорогие мужчины, не стоит выбирать цветы с обилием всевозможных украшений, цветных оберток, целлофана. Понятно, что с большим количеством декоративных элементов букет будет выглядеть более презентабельнее и солиднее. И вы надеетесь, что при виде вас, входящего в двери с таким произведением искусства, ваша избранница непременно воскликнет "Уау!". Но − категорически нет. Женщины, в данном случае, выбирают естественность – минимум "мишуры", больше цветов.
Мировые тенденции во флористике сегодня диктуют следующий тренд: маленький, аккуратно оформленный евро-букетик. Никаких огромных "веников", иначе вы будете выглядеть слегка немодным.

Цветы надо выбирать правильно и так, чтобы о вас они напоминали еще долгое время. Для того, чтобы приятный шлейф воспоминаний продержался как минимум десять дней, необходимо пощупать стебель цветка. Если стебель мягкий и хилый, то не стоит его покупать. Только твердый, толстый и крепкий стебель сохранит букет свежим. Кстати, бутон не должен быть сильно раскрытым. Полузакрытый бутон должен распуститься в любимой вазе вашей женщины и под ее восхищенным взглядом.

И последнее — не нужно скупиться на улыбку и красивые слова, вручая букет. Восхищенный взгляд и легкое смущение сделают свое дело, и сердце дамы обязательно растает!

Темы:
С праздником, дорогие женщины! (7)



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